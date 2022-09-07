«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف قيادية خالية بوزارة التعليم العالي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة جامعة السويس، التابعة لوزارة التعليم العالي، لشغل العديد من الوظائف القيادية الشاغرة بها، وفقا لما نصت عليه قوانين العمل المعمول بها في البلاد ومنها قانون الكادر الخاص للعاملين بالجامعات الحكومية، وبما لا يتعارض مع نصوص اللوائح الداخلية المنظمة للعمل بكل جامعة.

«الوطن» تستعرض تفاصيل هذه الوظائف وأهم الضوابط والشروط وإجراءات الحصول على التقدم للحصول عليها في النقاط التالية:

- نوع الوظائف: وظائف قيادية

بيانات الوظيفة المطلوب شغلها

الجهة طالبة الإعلان: جامعة السويس

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة: وظائف قيادية كما موضخح بالملف المرفق

المهارات المطلوبة في الراغبين للحصول على الوظيفة

المهارات الأساسية: كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية: كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة:كما موضح بالملف المرفق

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

شروط المؤهل:كما موضح بالملف المرفق

المستندات المطلوبة:

- بيان الحالة الوظيفية معتمداً وموضحاً به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والإجازات إن وجدت وتقويم الأداء عن الثلاث سنوات الأخيرة .

- بيان تفصيلي عن إنجازات المتقدم للوظيفة وإسهاماته معتمداً من السلطة المختصة .

- مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح أن يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحاً لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية ومدى إجادته للغات أجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي «مدعماً بالمستندات» طبقاً لنموذج مقترح التطوير الذى يتم التقدم به لشغل إحدى الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية بالجهاز الإداري للدولة لسنة 2017م.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/09/04

نهاية الإعلان:2022/10/03

بيانات الاتصال بالمسؤولين عن الوظائف: على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم الدكتور رئيس الجامعة والمستندات المطلوبة على أن تكون من أصل و9 صور و12 صورة شخصية وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة.

- لن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الإعلان أو التي ترد بعد المدة المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها.