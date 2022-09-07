عدد مرات تغيير رغبات طلاب المرحلة الثالثة.. تنتهي اليوم

يسعى طلاب الثانوية العامة إلى معرفة عدد مرات تغيير رغبات طلاب المرحلة الثالثة قبل انتهاء المرحلة، وذلك لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لهم أثناء كتابة الرغبات، وخلال السطور التالية تقوم « الوطن» بالإجابة على هذا السؤال في إطار ما تقدمه لمتابعتها من خدمات.

عدد مرات تغيير رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان صادر لها، أن عدد مرات تغيير رغبات طلاب المرحلة الثالثة غير محدد، إذ يتمكن الطالب من تعديل رغباته خلال أيام المرحلة، مشيرة أنه يجري اعتماد آخر تعديل قام به الطالب خلال التنسيق.

كما يتمكن الطالب من تغيير رغباته بنفس طريقة التسجيل، مستخدما نفس الرابط الذي قام بتسجيل الرغبات عليه من قبل.

خطوات تغيير رغبات المرحلة الثالثة

وفيما يلي خطوات تعديل رغبات المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2022 وهي كالآتي:-

- الدخول على لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة.

- التسجيل من خلال رقم الجلوس والرقم السري.

- تعديل الرغبات طبقا لاختبار الطالب من حيث الكليات والمعاهد المتاحة مع مراعاة التوزيع الجغرافي.

- يحصل الطالب على طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، كما يحصل على إيصال جديد بالتعديل.