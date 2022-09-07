الجيش الليبي يعلن مقتل العقل المدبر لمذبحة «سرت» ضد الأقباط المصريين

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم، مقتل قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي بليبيا، يسمى مهدي دنقو، الذي يعتبر العقل المدبر لعدة عمليات إرهابية، أبرزها مقتل 21 مصريا قبطيا في مدينة سرت، عام 2015.

وحدات خاصة تقتل داعشيا ليبيا

أوضح الجيش الليبي في بيان، أن وحدات العمليات الخاصة صفته على الفور، في عملية نوعية بمنطقة مرزق الواقعة جنوب ليبيا، عقب مطاردة استمرت فترة طويلة، كان يختفي فيها الإرهابي، ويغير من أماكن تواجده هربا من الأمن.

ولفت البيان إلى أن دنقو كان قد نشر شائعة تفيد بوفاته من أجل عدم ملاحقته أمنيا، وهو ما اكتشفه الجيش الليبي ولاحقه حتى تمكن من استهدافه.

قتل أقباط مصريين في 2015

ووقعت مذبحة سرت، في 15 فبراير 2015، ونشر تنظيم داعش الإرهابي حينها، فيديو لأقباط مصريين جرى إعدامهم مرتدين الزي البرتقالي، وبعدها بساعات ردت مصر عبر طائرات نفذت عمليات ضد منفذي العملية.

وكشفت بعدها النيابة الليبية أن دنقو كان المشرف على العملية، وهو من وجه بدفن الأقباط في سرت في المنطقة الواقعة بين خشوم الخيل وطريق النهر.

من هو دنقو؟

يذكر أن دنقو كون من قبل جيشا من الإرهابيين، يضم محاربين من دول مجاورة في محاولة لإحياء التنظيم الإرهابي في شمال أفريقيا، بعد تضييق الحصار عليه في الشام والعراق.

وولد دنقو في مدينة سرت عام 1981، ويحمل الجنسية الليبية، وسافر من قبل لمدينة الموصل العراقية، والتقى ممثلين في التنظيم قريبين من قائد داعش أبو بكر البغدادي.