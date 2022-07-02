الجيش الليبي يعلن انحيازه للمظاهرات الشعبية.. ويتعهد بحمايتها

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، انحيازه للمظاهرات الشعبية التي اجتاحت عددا من المدن الليبية، أمس واليوم، ووصف مطالبها بالمشروعة، مؤكدا على حمايتها، وذلك حسبما ذكرت العربية في نبأ عاجل.

الجيش الليبي: نقف بشكل كامل مع المطالب الشعبية

وقال الجيش الليبي: «نتابع الحراك الشعبي وهو يعبر عن مطالب مشروعة، ونقف بشكل كامل مع المطالب الشعبية وحقوق المواطنين».

وتعهد الجيش الليبي بحماية هذا الحراك الشعبي من أي محاولات للابتزاز، محذرا أيضا من أي محاولات خارجية للقفز على هذا الحراك، وأكد أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لصيانة الاستقلال الليبي، وأنه يواجه أي محاولات خارجية للقفز على الحراك.

الجيش يطالب المحتجين بعدم المساس بالمرافق

ودعا الجيش الليبي لعدم مهاجمة المؤسسات، مطالبا بتنظيم الحراك لتحقيق أهدافه، قائلا: «نطالب المحتجين بعدم المساس بالمرافق العامة والخاصة، ولن نترك الشعب عرضة للابتزاز ونعمل على حمايته».