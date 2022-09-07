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«تعليم الأقصر» تطلق حملات بالمدارس لتوعية الطلاب بقضية التغيرات المناخية

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أبو الحسن عبد الستار
11:58 ص | الأربعاء 07 سبتمبر 2022
جانب من الحملات

جانب من الحملات

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه جار إعداد خطة لتنفيذ حملة توعية بكافة المدارس بقضية التغيرات المناخية.

وأضاف «السيد»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن حملات التوعية ستتم من خلال تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية والندوات للطلاب والمعلمين بجميع مدارس المديرية على ظاهرة التغيرات المناخية وإعداد خطة لتنفيذ برامج تدريبية للكوادر التربوية البيئية والسكانية ورؤساء الأقسام ومديري المدارس والمعلمين، إذ تتناول أسباب الظاهرة وتداعياتها وطرق مواجهتها وكيفية التكيف معها والحد من آثارها السلبية.

تدريب 150 معلما بكل إدارة تعليمية

ومن المقرر تدريب 150 معلما بكل إدارة تعليمية لجميع مراحل التعليم المختلفة بواقع 1050 معلم كمرحلة ثانية، إذ يتم تدريب ما يقرب 3000 معلم من خلال تدريب الترقيات لهم بقاعات مختلفة على مستوى المديرية بجانب الأكاديمية، بالتنسيق مع ادارة التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديرية، بالإضافة إلى تدريب جميع مديري ووكلاء المدارس في الفترة الحالية على التغيرات المناخية.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مع مديري عموم المديرية ومديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية في المديرية والإدارات التعليمية لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد لاستضافة قمة المناخ رقم 27 خلال شهر نوفمبر المقبل.

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بقلم أبو الحسن عبد الستار