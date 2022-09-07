أعلن الدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، عن ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أداء امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في وقت سابق.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ويهتم الطلاب بنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، نظرًا لوجود فئة من طلاب الثانوية الأزهرية ينتظرون ظهور نتيجة الدور الثاني خلال هذه الفترة.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

ويستعرض «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويمكن الدخول عليه من هنـــــا.

إعلان نتيجة الشهادة الأزهرية

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد الضويني، اعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية في وقت سابق بنسبة نجاح 57.31% للقسمين العلمي والأدبي، حيث جاءت نسبة النجاح في القسم العلمي 68.55%، بينما نسبة النجاح في القسم الأدبي 50.97%، وبلغت نسبة النجاح في 97.2% في شعبة العلوم الإسلامية.

وتواصل «الوطن» تقديم خدماتها لطلاب الثانوية الأزهرية، لمساعدتهم بكل الطرق في الوصول إلي أهدافهم من خلال معرفة النتيجة، وبعدها التسجيل لتنسيق 2022 المرحلة القادمة لطلاب الثانوية الأزهرية.