رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور وطلاب عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية دور ثاني 2022، وذلك للاطمئنان على درجات الطلاب والطالبات، إذ تمّ ظهور النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بعد اعتمادها رسمياً من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية دور ثاني 2022

وتوجد عدة خطوات للحصول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية دور ثاني 2022، إذ يدخل الطالب على الصفحة الرئيسية لبوابة الأزهر، ويختار أيقونة نتيجة الشهادة الأزهرية، ثم يضغط على نتائج الامتحانات.

ويتيح قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب والطلبات معرفة رابط نتيجة الثانوية الأزهرية دور ثاني 2022 من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الإنترنت، والضغط على استعلام نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني وإدخال الرقم القومي، ويمكن عرض النتيجة مباشرة خلال الضغط هنا.

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية أن النتيجة الموجودة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية استرشاديه، وفي حال رغبة الطلاب في معرفة كافة الدرجات يتم مراجعة المعهد التابع له خلال يومين من تاريخ إعلان النتيجة.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

ووفقاً لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بلغت نسبة النجاح العامة 64.80 %، حيث بلغت نسبة نجاح طلاب الشعبة الأدبية ‏‏66.13%، بينما وصلت نسبة النجاح في الشعبة العلمية 62.20%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏61280 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57645 طالبًا.

بينما بلغت نسبة النجاح العامة للدورين لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 93.06% من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان، و100% لنتيجة شعبة العلوم الإسلامية.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الثاني

وقام الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء باعتماد نتيجة الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسمها ‏العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية، ومعاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2021-2022م‎.‎

وجه وكيل الأزهر الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير في نجاح منظومة امتحانات الثانوية الأزهرية، متمنيًا التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية الأزهرية في حياتهم المستقبلية المقبلة.