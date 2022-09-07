كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022.. «شوف مجموعك»

يبحث طلاب الثانوية الأزهرية عن نتيجة الدور الثاني 2022 عبر بوابة الأزهر، عقب إعلان قطاع المعاهد الأزهرية اعتمادها رسميا من وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، صباح اليوم.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022 عبر بوابة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

- الدخول على الرابط الإلكتروني لموقع بوابة الأزهر.

- الدخول على رابط النتيجة من هنا.

- كتابة الرقم القومي بالنسبة للمصريين.

- لغير المصريين كتابة رقم جوز السفر.

وكان أعلن الأزهر الشريف رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على لينك نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022، يتبعها إعلان إجراءات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر.

وبعد ظهور نتيجة الدور الثاني، يجرى فتح باب التظلمات والطعون المتواجدة في 198 مكتبا، بجميع الإدارات والمناطق الأزهرية، إذ جرى استحداث نظام تسديد الرسوم إلكترونيا للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها ‏العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية، ومعاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2021-2022‎‎.

وبحسب الإعلان بلغت نسبة النجاح العامة في الدور الثاني 64.80%، إذ بلغت نسبة نجاح طلاب الشعبة الأدبية ‏‏66.13%، بينما وصلت نسبة النجاح في الشعبة العلمية 62.20%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏61280 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57645 طالبًا.

بينما بلغت نسبة النجاح العامة للدورين لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 93.06% من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان، و100% لنتيجة شعبة العلوم الإسلامية.