«إتش سي»: توقعات بنمو ودائع المصريين في البنوك خلال 2022 بسبب شهادات الـ 18%

كشفت وحدة البحوث بشركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية والسندات، عن أن شهادات الادخار بعائد مرتفع التي أصدرتها البنوك الحكومية في النصف الأول من العام الحالي، دفعت التوقعات بشأن محافظ الودائع للنمو بنسب أعلى من العام الماضي، بعدما نجحت في جذب مدخرات تخطت 650 مليار جنيه لشهادات الـ 18%، كما جرى إصدار أوعية ادخارية من شهادات وغيره بأسعار فائدة تنافسية وعوائد تفضيلية مثل شهادات الـ 14% من بنكي الأهلي ومصر.

توجيه أغلب القروض لتمويل رأس المال العامل

وترى وحدة البحوث بالشركة، أنَّ معظم القروض المصرفية يجري توجيهها لتمويل رأس المال العامل، مؤكدة النمو المعتدل بحجم الودائع بالبنوك بسبب زيادة المنافسة من بنوك القطاع العام.

وأضافت الورقة البحثية الصادرة عن وحدة بحوث «إتش سي» التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، أنَّه من المتوقع تأخير إقراض النفقات الرأسمالية إلى ما بعد عام 2022، بينما تكون السيولة المحدودة للشركات هي المحرك الرئيسي لزيادة قروض رأس المال العامل في عام 2022.

توقعات بنمو القروض 17% لعام 2022

وتابعت في توقعاتها، بأنَّ تسجل القروض البنكية بنهاية 2022 نمواً بنسبة 17% على أساس سنوي، وذلك برصد القوائم المالية للبنوك المدرجة، مقارنةً بنمو 16% فقط للقروض لعام 2021.

ورجحت أن تنمو الودائع بمتوسط 10% لعام 2022 على أساس سنوي، مرجعةً ذلك إلى المنافسة المتزايدة من الشهادات ذات الفائدة المرتفعة المصدرة من البنوك العامة، متوقعةً إعادة إصدارها قريبًا في محاولة لمحاربة الدولرة.

استمرار نمو تمويل رأس المال العامل

وأوصت وحدة البحوث بشركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية والسندات، البنوك العاملة في مصر بضرورة الاستفادة من ارتفاع عوائد الخزينة، متوقعةً ارتفاعها إلى 18 من 16% حاليًا، مع التخوف من مواجهة بعض البنوك الضغوط بسبب الزيادة المتوقعة في تكلفة التمويل.

ورجحت «إتش سي» استمرار نمو تمويل رأس المال العامل تزامناً مع الارتفاع المعتدل للودائع، واستقرار صافي هوامش الفائدة بالبنوك كما هي، بمتوسط قدره 5.7% لعام 2022، بزيادة طفيفة عن 5.4% للعام الماضي.