لو عايز تمويل لمشروعك.. 5 بنوك توفر قرض «أون لاين» بسعر فائدة يبدأ من 5%

ينظر للتمويل باعتباره أحد أهم مقومات أي مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي، وذلك بعد اختمار الفكرة والتحقق من قدرتها على تحقيق الربح المُجزي الذي يكفل تغطية المصروفات الإدارية وتكاليف مدخلات الإنتاج.

قروض المشروعات من البنوك المصرية

في مصر، تقدم العديد من البنوك العاملة في السوق المحلية، قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم رواد الأعمال والراغبين في إقامة تلك المشروعات على تنفيذها، عبر إتاحة التمويل اللازم لتلك المشروعات.

5 بنوك مصرية

وتقدم «الوطن» 5 من البنوك المصرية التي توفر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أقل وقت وبأقل مجهود، وهي بنوك: «مصر، وقناة السويس، والتعمير والإسكان، وعودة، والمصري الخليجي».

تمويل «مرابحة إكسبريس» من بنك مصر

يوفر بنك مصر أسهل وأسرع مرابحة مشروعات من 100 ألف حتى 2 مليون جنيه عبر «مرابحة إكسبريس» مشروعات، خلال 5 أيام فقط من تاريخ تقديم طلب الحصول على التمويل، ويقول عبر موقعه الإلكتروني، إن التمويل متاح حتى لغير عملاء البنك، وأن التقديم يتم بشكل إلكتروني «أون لاين».

يوفر بنك التعمير والإسكان، تمويل المشروعات الصغيرة بأسهل وأسرع الإجراءات، إذ ذكر عبر موقعه الإلكتروني، أنَّ سعر العائد على القرض مميز ويبدأ من 5%، مشيراً إلى أنَّ التقديم على القرض يتم بشكل إلكتروني «أون لاين»، موضحاً أنَّ التمويل يغطي الأنشطة الصناعية والتجارية والمقاولات ومتناهية الصغر.

يوفر بنك قناة السويس، نوعين من التمويل، الأول للمشروعات القائمة الصغيرة وهي تلك التي تبدأ من مليون وحتى 50 مليون جنيه، بينما تعريفه للشركات الناشئة فتلك التي تبدأ من 50 ألف جنيه حتى 5 ملايين جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بسعر فائدة يبدأ من 5%.

يوفر بنك عودة، قرض المشروعات الصغيرة، يصل إلى 3 مليون جنيه مصري نقدي أو 7 مليون جنيه بفواتير مقدمة لتمويل الموردين، وفترة سداد تصل 60 شهراً، ويتيح إمكانية الحصول عليه بشكل إلكتروني «أون لاين».

يوفر بنك المصري الخليجي، قرض المشروعات للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر عدة برامج للإقراض، تبدأ من تمويل قصير الأجل لدورة رأس المال بتمويل يصل إلى 7 ملايين جنيه وصولاً إلى تمويل قصير الأجل لدورة رأس المال العامل متاح للشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها ما بين مليون و حتى أقل من 50 مليون جنيه مصري خلال سنة.

تطلب البنوك عدد من المستندات والأوراق، من قبيل ملء نموذج طلب التمويل من البنك، مرفقاً بصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وكشف حساب الشركة البنكي لمدة عام، وعدد من الميزانيات السنوية للشركة.