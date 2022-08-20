انخفاض نسبة القروض والودائع في دول الخليج بسبب عائدات النفط

شهد أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من عام 2022، انخفاض نسبة القروض والودائع إلى أدنى مستوياتها في عدة فترات ربع سنوية، على خلفية ارتفاع ودائع عائدات النفط، إذ بدأ الارتفاع المستمر الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية العام في الانعكاس مؤخراً على بيانات ودائع العملاء في البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي.

مكاسب غير متوقعة للحكومات والشركات

وكان ارتفاع أسعار النفط بمثابة مكاسب غير متوقعة للحكومات والشركات في قطاع التنقيب والإنتاج النفطي، مما ساهم في تسجيل معظم الحكومات في المنطقة لأول فائض مالي لها منذ عدة سنوات، وقد قدم ذلك دعماً إضافياً للاقتصاد مكّن الحكومة من الإنفاق على مشروعات جديدة وانعكس في نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية.

وحسب تقرير «رويترز» وبحوث «كامكو إنفست» ارتفع النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته المسجلة في 4 فترات ربع سنوية بنسبة 4.0%، إذ وصلت إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من عام 2022 بعد أن سجلت كل دول مجلس التعاون الخليجي نمواً.

وجاءت السعودية والإمارات في الصدارة بتسجيلهما أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي وسنوي، بينما سجلت البنوك القطرية والعمانية نمواً أقل نسبياً.

القروض 1.8 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من عام 2022

من جهة أخرى، ظل نشاط الإقراض قوياً خلال هذا الربع، مما عزّز دفاتر القروض بنهاية الربع. وبلغ إجمالي القروض 1.8 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من عام 2022، بنمو بلغت نسبته 2.0% على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي.

وشهد صافي القروض نمواً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة 1.9% بينما استقر النمو على أساس سنوي دون تغير يذكر بنسبة 7.4 في المائة عند مستوى 1.7 تريليون دولار أمريكي.

وكان الأثر الصافي للنمو القوي لودائع العملاء ونمو القروض بوتيرة أقل في انخفاض نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 160 نقطة أساس بنهاية الربع الثاني من العام 2022.

ويعد هذا أحد أعلى معدلات التراجع بوتيرة متتالية بوصولها إلى أدنى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية عند نسبة 79.1%.

2.8 تريليون دولار إجمالي أصول قطاع بنوك مجلس التعاون الخليجي

ووصل إجمالي أصول قطاع البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.8 تريليون دولار أمريكي بعد ارتفاعه بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع الأول من العام 2022.

وشهدت كل من البنوك التقليدية والإسلامية وتيرة مماثلة لنمو الأصول خلال هذا الربع، مما يعكس قوة النمو الاقتصادي مع استقرار قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات دون تغير فوق حاجز النمو البالغ 50 نقطة خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل إلى يونيو 2022.

11.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022

وفيما يتعلق بأداء صافي الإيرادات، وصل صافي الإيرادات على أساس ربع سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 11.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 بدعم من النمو الذي سجلته كافة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت التي شهدت تراجعاً هامشياً بنسبة 0.6% على خلفية ارتفاع نسبة التكاليف إلى الدخل.