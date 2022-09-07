سامح حسين «محامي يدافع عن حقوق الأطفال» في ساندوتش عيال

انتهى المخرج هاني حمدي، أمس، من تصوير فيلمه الجديد «ساندوتش عيال»، الذي يقوم ببطولته الفنان سامح حسين، ويشهد عودته للسينما بعد غياب 3 سنوات، إذ كان آخر أفلامه «عيش حياتك».

سبب تغيير اسم الفيلم إلى ساندوتش عيال

وقال هاني حمدي، في بيان، إن الفيلم في بداية التحضيرات له كان يحمل اسم «ساندوتش عيال»، لكنه اتفق مع سامح حسين بعد ذلك على تغيير اسمه ليصبح «اللعب مع العيال»، لكن مع انطلاق تصويره رأى المنتج أحمد السبكي أن الاسم الأول هو الأفضل له؛ لأنه قريب من الفكرة التي يريدون توصيلها للجمهور من خلاله.

وأضاف المخرج هاني حمدي، أن فكرة العمل تدور حول قضية مهمة جدًا، وهي الطلاق والخلع وتأثيره بالسلب على الأطفال: «من هنا جه اسم سندوتش عيال بأن الطفل بيبقى مزنوق في النص زي الساندوتش بين مشاكل الأب والأم».

سامح حسين «كوميديان خطير»

وعن كواليس تعاونه مع الفنان سامح حسين، أكد أنه «كوميديان خطير»، وأن أهم ما يميزه هو أنه يتمتع بطاقة إيجابية كبيرة خلال وجوده في اللوكيشن، مُضيفا: «سامح على طول بيهزر ومبتسم حتى لو يوم التصوير صعب أو تقيل، ما بتحسوش عصبي أو مضايق، فهو دايما بيتحمل».

تفاصيل شخصية سامح حسين داخل ساندوتش عيال

وأوضح هاني حمدي، أن الفنان سامح حسين يظهر خلال الأحداث بدور محام يسعى للحصول على حقوق الأطفال التي تتعرض للإيذاء بسبب خلافات الوالدين، وهو متزوج من نور قدري، ويحدث بينهما مشاكل عديدة بسبب انشغاله بعمله عنها، ويجسد دور ابنهم الطفل يوسف صلاح.

واختتم المخرج هاني حمدي على أنه لم يجد صعوبة في التعامل مع الأطفال، لأنهم فنانون مجتهدون، ونجحوا في تنفيذ مشاهد الأكشن بكل سهولة.

فيلم ساندوتش عيال، بطولة سامح حسين، نور قدري، إيمان السيد، إبرام سمير، الطفل يوسف صلاح، الطفل منذر مهران، وآخرون، وهو من إخراج هاني حمدي، وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي.