برلماني: الحوار الوطني من إنجازات الجمهورية الجديدة.. وحقق حراكا في كل القضايا

أكد محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن الحوار الوطني يمثل خطوة مهمة لضخ الدماء في الأحزاب، ويفتح الباب أمام جميع الأحزاب والقوى السياسية وكافة أطياف المجتمع للمشاركة الجادة والفاعلة في الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.

إعدادات قوية للحوار الوطني

وقال الجبلاوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحوار الوطني الذي جاء بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقق حراكا في جميع القضايا، ويفتح المجال لكل الآراء، وتجري الاستعدادات بفاعلية وسط إعداد قوي، إذ تسير خطوات الحوار بقوة تمهيدا لبدء أكبر حوار وطني بشكل ومنهج علميين في ظل إدارة تعمل ليل نهار وسط توجه واضح من الجميع لنجاح الحوار والخروج بنتائج واقعية وحقيقية.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الخطوات الفعلية بدأت مع تشكيل اللجان واختيار شخصيات ذات خبرة لرئاسة اللجان، وتحديد محاور النقاش وأهم القضايا، إذ تقدمت جميع الجهات بآراء لإدارة الحوار وتم تقسيمها بهدف الوصول لنتائج حقيقية.

وأوضح أن الحوار أهم مظاهر الديمقراطية للوصول إلى نتائج فاعلة في ظل الانطلاقة التنموية التي بدأت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وسط إنجازات غير مسبوقة ومشروعات قومية تم إنجازها كانت تحتاج لعشرات السنوات، وفي جميع المجالات بكل ربوع مصر.

المواطن هدف التنمية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد مرارا أن المواطن المصري هدف كل تنمية، وبناء الجمهورية الجديدة يحتاج إلى جهد كل أبناء وفئات الوطن دون إقصاء أو تمييز، وهو ما ظهر مع انطلاق وإعداد الحوار الوطني.

وانتقد الجبلاوي بعض المشككين في جدوى الحوار، مشددا على أنهم من الجماعة الإرهابية التي تشكك في كل إنجاز مصري إلا أن الشعب والمواطنين على وعي ولا يستطيع أحد خداعهم بالأكاذيب والمؤامرات، مشيرا إلى أن مصر تتصدى للشائعات والأكاذيب دائما بالعمل والإنجاز.