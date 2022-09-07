اقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس.. «أم الدنيا» تحمي مناخ الأرض

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس 8 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى:

- «أم الدنيا» تحمي مناخ الأرض

- الحكومة توافق على تمليك «الأراضي الصناعية» للمستثمرين بتكلفة المرافق أو حق انتفاع

- مصر تطلق التقرير الوطني لمكافحة الإرهاب لعام 2022

- وزير النقل: نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري البحري المصري

- مدرب يوفنتوس السابق عن «كابيتانو مصر»: أعاد فكرة «الكشافين»

الصفحة الثانية:-

- «حياة كريمة»: 13 قافلة طبية مجانية في القرى النائية بالمحافظات تشمل جميع التخصصات

- وزير الإسكان يوجه بالالتزام بمواعيد تنفيذ «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية

- «الصحة»: تحويل مستشفى شبرامنت إلى صرح ذكي

- «الداخلية»: تحرير 1664 قضية تموينية متنوعة

- البابا يترأس صلوات التجنيز على «الأنبا إيساك»

- أغصان «الذهب الأبيض» تتمايل في صعيد مصر ووسط الصحراء: «نورت يا قطن النيل»

الصفحة الثالثة:

- «الملا»: مصانع الإسالة بمصر قادرة على نقل الغاز لأوروبا

- «الأمم المتحدة»: مستمرون في دعم المشروعات الصغيرة

- «بوتين»: العقوبات الغربية تشكل تهديدًا للعالم

- باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1343 قتيلًا

- استعدادات مكثفة بالمحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد

- «التضامن»: توفير فرص عمل لمستفيدي «تكافل وكرامة»

- إلزام «نتفليكس وديزني» بتراخيص وقواعد تنظيمية

- الأهلي يرفض رحيل «كهربا» بالمجان والزمالك يمنع لاعبيه من «مواقع التواصل»

- «الآثار»: استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية

الصفحة الرابعة:

- مصر تقود العالم لمواجهة تغير المناخ

- «السيسي»: نحتاج 800 مليار دولار سنويًا لمواجهة التداعيات

- الدولة تحركت من خلال «حياة كريمة» بأكثر من 700 مليار دولار لتحسين أوضاع 60 مليون مواطن

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «القوة النبيلة»

الصفحة الخامسة:

- جون كيري: العالم يواجه الكثير من تحديات تغير المناخ.. وسنأتي إلى «أم الدنيا» لاستعادة حواسنا وإيجاد الحلول وعلى جميع الدول الاستجابة

- دبلوماسيون: «المنتدى» فرصة لوضع الدول الكبرى أمام مسئولياتها بشأن تمويل مواجهة تغيرات المناح

- من الشعوب لحكومات العالم: آن أوان مكافحة التغيرات المناخية

- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان «ملف القيصرية ما زال مفتوحًا»

الصفحة السادسة:

- الأمم المتحدة: أفريقيا بحاجة للمبادرات التنموية مثل «حياة كريمة».. و«العاصمة الإدارية» نموذج للمدينة الخضراء الذكية

- «المشاط»: منتدى «التعاون الدولي» يهدف إلى توحيد رؤى أفريقيا في التنمية

- مقال لـ حسين القاضي تحت عنوان «إخوان شبوة ومرجعية التأصيل للجهاد الاقتصادي»

الصفحة السابعة:

- مقال للكاتب أحمد رفعت تحت عنوان «حتى تكتمل الصورة.. الزراعة المصرية (3)»

- مقال لـ خديجة حمودة تحت عنوان «انتحار الأشواق»

- مقال للدكتور محمد صلاح البدري تحت عنوان «الجامعات الأهلية.. التحديات والفرص»

- مقال لـ أميرة خواسك تحت عنوان «عندما رفض بايدن أن تكون روسيا إرهابية»

- مقال للدكتور صلاح حسب الله تحت عنوان «مسجل بعلم الوصول»

- مقال لـ سحر الجعارة تحت عنوان «نداء الفرصة الأخيرة»

- مقال لـ جيهان فوزي تحت عنوان «صفعة على وجه إسرائيل»

الصفحة الثامنة والأخيرة

- جولات سياحية بالدراجات.. فسحة ورياضة ومعلومات تاريخية

- «المتزوجون وتخاريف وسك علي بناتك» في مشروع تخرج «إنجي»

- عرض «سالب واحد».. رسالة دعم لأهالي ذوي الهمم على مسرح النهار

- بـ«المشي والتمارين».. احمي نفسك من سرطان الثدي

- أزياء «سيلفي» من وحي الطبيعة والمدن الفرنسية