اقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس.. «أم الدنيا» تحمي مناخ الأرض
كتب:
محمد عاشور
07:53 م | الأربعاء 07 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس 8 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى:
- «أم الدنيا» تحمي مناخ الأرض
- الحكومة توافق على تمليك «الأراضي الصناعية» للمستثمرين بتكلفة المرافق أو حق انتفاع
- مصر تطلق التقرير الوطني لمكافحة الإرهاب لعام 2022
- وزير النقل: نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري البحري المصري
- مدرب يوفنتوس السابق عن «كابيتانو مصر»: أعاد فكرة «الكشافين»
الصفحة الثانية:-
- «حياة كريمة»: 13 قافلة طبية مجانية في القرى النائية بالمحافظات تشمل جميع التخصصات
- وزير الإسكان يوجه بالالتزام بمواعيد تنفيذ «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية
- «الصحة»: تحويل مستشفى شبرامنت إلى صرح ذكي
- «الداخلية»: تحرير 1664 قضية تموينية متنوعة
- البابا يترأس صلوات التجنيز على «الأنبا إيساك»
- أغصان «الذهب الأبيض» تتمايل في صعيد مصر ووسط الصحراء: «نورت يا قطن النيل»
الصفحة الثالثة:
- «الملا»: مصانع الإسالة بمصر قادرة على نقل الغاز لأوروبا
- «الأمم المتحدة»: مستمرون في دعم المشروعات الصغيرة
- «بوتين»: العقوبات الغربية تشكل تهديدًا للعالم
- باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1343 قتيلًا
- استعدادات مكثفة بالمحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد
- «التضامن»: توفير فرص عمل لمستفيدي «تكافل وكرامة»
- إلزام «نتفليكس وديزني» بتراخيص وقواعد تنظيمية
- الأهلي يرفض رحيل «كهربا» بالمجان والزمالك يمنع لاعبيه من «مواقع التواصل»
- «الآثار»: استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
الصفحة الرابعة:
- مصر تقود العالم لمواجهة تغير المناخ
- «السيسي»: نحتاج 800 مليار دولار سنويًا لمواجهة التداعيات
- الدولة تحركت من خلال «حياة كريمة» بأكثر من 700 مليار دولار لتحسين أوضاع 60 مليون مواطن
- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «القوة النبيلة»
الصفحة الخامسة:
- جون كيري: العالم يواجه الكثير من تحديات تغير المناخ.. وسنأتي إلى «أم الدنيا» لاستعادة حواسنا وإيجاد الحلول وعلى جميع الدول الاستجابة
- دبلوماسيون: «المنتدى» فرصة لوضع الدول الكبرى أمام مسئولياتها بشأن تمويل مواجهة تغيرات المناح
- من الشعوب لحكومات العالم: آن أوان مكافحة التغيرات المناخية
- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان «ملف القيصرية ما زال مفتوحًا»
الصفحة السادسة:
- الأمم المتحدة: أفريقيا بحاجة للمبادرات التنموية مثل «حياة كريمة».. و«العاصمة الإدارية» نموذج للمدينة الخضراء الذكية
- «المشاط»: منتدى «التعاون الدولي» يهدف إلى توحيد رؤى أفريقيا في التنمية
- مقال لـ حسين القاضي تحت عنوان «إخوان شبوة ومرجعية التأصيل للجهاد الاقتصادي»
الصفحة السابعة:
- مقال للكاتب أحمد رفعت تحت عنوان «حتى تكتمل الصورة.. الزراعة المصرية (3)»
- مقال لـ خديجة حمودة تحت عنوان «انتحار الأشواق»
- مقال للدكتور محمد صلاح البدري تحت عنوان «الجامعات الأهلية.. التحديات والفرص»
- مقال لـ أميرة خواسك تحت عنوان «عندما رفض بايدن أن تكون روسيا إرهابية»
- مقال للدكتور صلاح حسب الله تحت عنوان «مسجل بعلم الوصول»
- مقال لـ سحر الجعارة تحت عنوان «نداء الفرصة الأخيرة»
- مقال لـ جيهان فوزي تحت عنوان «صفعة على وجه إسرائيل»
الصفحة الثامنة والأخيرة
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