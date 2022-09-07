بدء حفل تكريم الفنان يحيى الفخراني بدار الأوبرا المصرية

انطلق قبل قليل، حفل تكريم الفنان يحيى الفخراني، من ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج أشرف أبوالنجا، وبالتعاون مع إدارة النشاط الثقافي والفكرى بدار الأوبرا المصرية، تحت عنوان «يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخراني».

أبرز حضور حفل تكريم يحيى الفخراني

وشهد حفل التكريم حضور عدد من الفنانين، أبرزهم سميرة عبدالعزيز، أحمد عبد العزيز، وجمال سليمان، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين، فضلًا عن أسرة الفنان يحيى الفخراني، وزوجته لميس جابر، وأولاده، وأحفاده.

فيلم تسجيلي عن مسيرة يحيى الفخراني الفنية

وبدأ حفل التكريم بالسلام الجمهوري، ثم قدمت الإعلامية شافكي المنيري، الحفل، بكلمات مدح للفنان يحيى الفخراني، ثم جرى عرض فيلم تسجيلي عن رحلته الفنية، بصوت الفنانة سهير المرشدي.

ويتضمن حفل تكريم الفنان يحيى الفخراني فقرة غنائية للمطربين هشام عباس ووائل الفشني.