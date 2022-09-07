حريق يلتهم محل أحذية وشقة سكنية في الإسكندرية

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الأربعاء، في عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع بوالينو بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، فيما تواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران.

الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحادث

وتلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد العقارات بشارع بوالينو، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 3 سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

حريق في محل أحذية

وتبين من المعاينة نشوب حريق بمحل أحذية أسفل عقار بالشارع المشار إليه وامتداد النيران إلى شقة بالطابق الأول علوي، ما أسفر عن تفحمهما وتصاعد ألسنة الدخان.

وتواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق، وإخماد النيران ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة، فيما لم يتم حصر الإصابات أو الوفيات حتى الوقت الراهن.