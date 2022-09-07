حريق يلتهم شقتين سكنيتين في أسيوط دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز صدفا في أسيوط بالتعاون مع الأهالي، على حريق هائل شب اليوم الأربعاء في شقتين سكنيتين بقرية الدوير، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز صدفا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بإحدى المنازل بقرية الدوير دائرة المركز.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة والأجهزة الأمنية، وتبين الحريق في منزل المواطن «حسني.س»، والتهم محتويات شقتين سكنيتين دون وقوع إصابات، ولم يتبين أسباب الحريق.

معاينة الحريق

وانتقلت لجنة من الوحدة المحلية بمجلس مدينة صدفا وإدارة التضامن الاجتماعي في المركز، لتقدير التلفيات والخسائر التي نجمت على الحريق في الشقتين السكنتين بالقرية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف تعويضات.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثف وحدة المباحث من جهودها لمعرفة سبب الحريق.