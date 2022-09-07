مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادثين متفرقين ببورسعيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب اثنان آخران في حادثين متفرقين في بورسعيد، حيث غرق طفل في الحادث الأول، بينما لقى اثنان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران في حادث منفصل بالمحافظة.

غرق طفل في «ري 5» بطريق بحر البقر

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة يوسف محمد عبدالوهاب 5 سنوات، إلى مستشفي 30 يونيو، بادعاء غرق في «ري 5» بطريق بحر البقر، وجرى وضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

مصرع شخصين في انقلاب سيارة بترعة بحر البقر

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارًا بوصول جثتين هامدتين، واثنين مصابين، إلى مستشفي 30 يونيو، نتيجة إنقلاب سيارة ملاكي بترعة بحر البقر، إذ تبين أن الجثتين لـ هدى محمد يسري، 70 سنة ومحمد السيد برغوت 35 سنة، بينما أصيب في الحادث تسنيم علي زكي برغوت 18 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر الفقرات الصدرية وعلي زكي برغوت 46 سنة، مصاب بكسر في قاع الجمجمة والحالة العامة سيئة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات، لمعرفة ملابسات الحادثين، ووضع الجثث تحت تصرفها بمشرحة المستشفى.