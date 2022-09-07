مصرع عامل صعقا بالكهرباء في مزرعة مواشي بالمنوفية

شهدت قرية نادر التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مصرع عامل بمزرعة مواشي صعقًا بالكهرباء، وجرى نقل جثمانه إلى مستشفى الشهداء المركزي، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم.

حزن في قرية نادر بالمنوفية

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد مصرع عامل بمزرعة مواشي صعقًا بالكهرباء مقيم بقرية نادر، حيث جرى نقله إلى مستشفى الشهداء المركزي لاستخراج تصريح دفنه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي وأبناء قرية نادر التابعة لمركز الشهداء، على مصرع أحد شبابها خلال الساعات الماضية، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انتشال جثة طفل غرق في المنوفية

في سياق منفصل، نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية، في انتشال جثة الطفل «أ.م» البالغ من العمر 9 سنوات، وذلك بعد سقوطه في ترعة بقرية جزيرة أبو نشابة التابعة لمركز السادات عن طريق الخطأ أثناء سيره على أحد جانبي الترعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز السادات، يفيد بغرق طفل في احدي القري وتم انتشاله، وجري إتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار جهات التحقيق التي صرحت بالدفن.