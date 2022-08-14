إحالة معلم إنجليزية للنيابة العامة لمزاولة نشاط الدروس الخصوصية بالفيوم

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، إحالة معلم لغة إنجليزية بمدرسة سرسنا الإعدادية التابعة لإدارة طامية التعليمية بمحافظة الفيوم، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، كما وجه بإحالته إلى النيابة العامة، لقيامه بمزاولة نشاط الدروس الخصوصية لطلال المرحلتين الإعدادية والثانوية، داخل أحد السناتر، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016، والإعلان عن الدروس الخاصة عبر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وجروب خاص بالمعلمين على تطبيق «واتس آب».

إحالة مدرس للنيابة العامة

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بعرض مذكرة على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تفيد قيام معلم لغة إنجليزية بمدرسة سرسنا الإعدادية التابعة لإدارة طامية التعليمية، بمزاولة نشاط الدروس الخصوصية لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية في أحد السناتر.

المدرس أعلن عن مجموعاته

وتضمنت المذكرة، قيام المدرس المذكور، بالإعلان عن مجموعاته الشخصية للدروس ومجموعات المعلمين الآخرين، على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وجروب خاص بالمعلمين على «واتس آب»، وذلك بالمخالفة لنص القرار الوزاري رقم 53 الصادر بتاريخ 6 فبراير لعام 2016، فقرر محافظ الفيوم إحالة الأمر للشؤون القانونية وإحالة المعلم للنيابة العامة.

تشديدات بتوقف الدروس الخصوصية

وشدد محافظ الفيوم، على جميع معلمي المحافظة، بضرورة التوقف فوراً عن تنظيم أي تجمعات طلابية سواء كانت من أجل الدروس الخصوصية أو أي أنشطة أخرى غير مرخص بها، مؤكداً أن من يخالف ذلك سيُعرض نفسه للمسائلة القانونية طبقًا لقرارات للقرارات الوزارية الواردة في هذا الشأن، والتي تأتي في إطار الحرص الشديد على مستقبل المعلمين وضمان سلامة الطلاب.