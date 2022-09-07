أبرز 5 رسائل للرئيس بوتين اليوم في منتدى الشرق الاقتصادي

حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته اليوم في منتدى الشرق الاقتصادي على إرسال 5 رسائل معينة بعد 7 أشهر من بدء حرب روسيا الاتحادية ضد جارتها أوكرانيا وفرض عقوبات اقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

معدلات التنمية الزراعية جيدة

وذكر بوتين في كلمته اليوم أن المحاصيل الزراعية في البلاد معدلات التنمية الخاصة بها جيدة جدا وبدأت الدولة حملة الحصاد في جنوبها، لافتا إلى أن موسكو ستحافظ على حصص التصدير في البلاد لافتا إلى أن روسيا صدرت في العام 2021/2022، 38.1 مليون طن، منها 30.7 مليون طن قمح.

تعليقه على الوضع البيئي

وقبل قمة المناخ العالمية المرتقبة في شرم الشيخ نوفمبر المقبل والتي من المفترض أن يشارك فيها بوتين، أوضح الرئيس الروسي أن النظام البيئي أمر هام معلنا دعم الشباب المشاركين في المنتدى بدعمهم لحماية النظام البيئي وتقديم دعم مستمر لهم.

السياسة الإنسانية لروسيا

وعرض الرئيس الروسي مفهوم السياسة الإنسانية لروسيا في الخارج ووقع مرسوما بخصوص هذا الأمر الذي قال عنه إنه جاء لحماية القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية ومن أجل تعميق التعاون في الثقافة والعلوم والرياضة بين روسيا والدول المحيطة التي كانت في الاتحاد السوفيتي، لافتا إلى أنه سيتم تطوير العلاقات الإنسانية مع السكان الناطقين بالروسية في مولدوفيا وجورجيا وكذلك كبح محاولات دول التقليل من انتصار الشعب السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

تحذيرات من أزمة في سوق الغذاء العالمي

وجّه بوتين تحذيرات من تفاقم أزمة سوق الغذاء العالمي، مشيرا إلى أن التضخم في روسيا سيصل إلى مستوى تسعى إليه للحفاظ على الأسعار، متوقعا تسجيل موسكو فائض ميزانية يصل إلى 24.5 مليار دولار هذا العام، ولفت بوتين إلى أن الدول الغربية خالفت كل مبادئ الاقتصاد العالمي.

كيف علق على أزمة الطاقة

لفت الرئيس بوتين في حديثه إلى أن أي حديث عن تخفيض أسعار الغاز الروسي يعد غباء لأن بلاده ليس لديها أي مشكلة في بيع من مواردها التي تنتج الطاقة، متابعا: «نحن مستعدون للتعاون مع كل الدول في مجال الطاقة»، ولم يفت بوتين التعليق على رئيسة الوزراء الجديدة في بريطانيا قائلا: «انتخابات رئاسة وزراء بريطانيا أبعد ما تكون عن الديمقراطية».

بوتين يهاجم الغرب

وعلق بوتين على الغرب، لافتا إلى أن العالم يمر بتغيرات تكتونية ولكن الغرب يحاول التمسك بالنظام العالمي القديم وفرض قواعده، مبينا أن الغرب يحمي مصالح أنظمته وليس الشعوب الغربية.