الرئيس الروسي: واشنطن تدخلت في شؤوننا وتسعى لفرض هيمنتها على العالم

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ واشنطن تدخلت في شؤوننا الداخلية وتسعى لفرض هيمنتها على العالم، وفقًا لقناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأضاف بوتين، خلال المنتدى العسكري التقني في موسكو، أن الغرب يحاول نشر الفقر وتصدير الأزمات للدول الأخرى، منوهًا إلى أن واشنطن تثير الأزمات كما تفعل حاليا في جزيرة تايوان.

بوتين: مفاهيم العولمة وأحادية القطب باءت بالفشل

وأشار بوتين، إلى أن مفاهيم العولمة وأحادية القطب باءت بالفشل، منوها إلى أن عالم متعدد الأقطاب يفتح المجال للتصدي لكل التحديات والنزاعات والإرهاب، مشيرًا إلى أن النظام العالمي أحادي القطب أصبح في طي النسيان، ولن تسمح روسيا والصين بانتهاك سيادتهما تزامنا مع مواجهة الهيمنة الغربية: «الغرب يسعى إلى إقامة حلف مشابه للناتو في منطقة المحيط الهادئ».

في السياق، قال وزير الدفاع الروسي «سيرجي شويجو» إن العالم يمر بلحظات أسوأ من فترة الحرب الباردة، منوهًا إلى أن حلف الناتو توسع إلى حدود روسيا قبل العملية العسكرية في أوكرانيا: «الدول الغربية تزود أوكرانيا بالأسلحة كما خصصت أموالا ضخمة لإطالة أمد الحرب».

وزير الدفاع الروسي: نمر بلحظات أسوأ من الحرب الباردة

ونوه وزير الدفاع الروسي، إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق أهدافها: «قواتنا تدمر راجمات الصواريخ الغربية في أوكرانيا»، ولفت إلى أن أوكرانيا تستخدم الأسلحة الغربية تحت إشراف كامل من خبراء عسكريين غربيين: «حلف الناتو بات أكثر عدوانية وكان يهدف لزيادة قواته على حدود روسيا»، لافتا إلى أن العمليات العسكرية الأوكرانية تتم بإشراف أمريكا وبريطانيا،