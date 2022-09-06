«التعليم»: الصورة المتداولة لمنهج الصف الخامس ليست من كتاب المدرسة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الصورة المتداولة والمنسوبة لكتاب الوزارة للصف الخامس الابتدائي من منهج اللغة الإنجليزية ليست من كتاب المدرسة، موضحة أنه لا يتم تقديم المفردات مترجمة باللغة العربية في كتاب الوزارة الخاص بالطالب، ولكن المفردات من كتاب الطالب صفحة 68.

نص معلوماتي خاص بالثقافة الكندية

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المفردات جزء من درس يعرض نصا معلوماتيا حول الثقافة الكندية وما يرتبط بها من مأكولات وملابس وغيرها من الأمور الأخرى، ويُطلب من الطالب في نهاية الدرس عقد مقاربة بين كندا ومصر، وبالتالى كان من الضروري عرض المفردات المتعلقة بالمأكولات والملابس الخاصة بالدولة.

وأوضحت الوزارة أن المفردات المعروضة ليست صعبة على الطلاب، وتم عرضها في المواد الدراسية الأخرى تماشيًا مع مبدأ التكامل بين المواد الدراسية في المرحلة الابتدائية، ضمن مشروع تطوير التعليم 2.0.

عرض المفردات بأكثر من وسيلة

وذكرت الوزارة في بيانها، أن المفردات يتم عرضها بعدة وسائل، منها عرض الصور المعبرة عن المفردات الرئيسة ويردد الطلاب الكلمات، ويتأكد المعلم من فهم الطلاب لها قبل عرض النص، كما يتم عرض الكلمات بلون مختلف ومظلل، بحيث يقدمها المعلم من خلال تعريفات أو أمثلة مناسبة أثناء القراءة، أما باقي الكلمات الجديدة فيتم تدريب الطلاب على استنتاج المعنى من خلال السياق عبر استراتيجيات عدة مذكورة في دليل المعلم، وتهدف إلى تدريب الطلاب على التعلم الذاتي.

وأشارت الوزارة إلى أن المفردات تعتبر وسيلة لدعم المهارات المختلفة للغة من استماع وتحدث وقراءة وكتابة، وذلك في سياقات مناسبة تمكن الطلاب من الاستخدام الفعلي للغة في مواقف حياتية، ويُطلب من الطلاب فيما بعد الإجابة على أسئلة وتدريبات تتضمن استخدام المفردات في سياقات مختلفة دون الارتباط بنص بعينه.

أما بالنسبة للتقييم، أوضحت الوزارة، أنه يتم استخدام هذه المفردات وغيرها من المفردات الأساسية في الكتاب المدرسي في ضوء تقييم المهارات اللغوية.