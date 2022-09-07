طفلة تفاجئ يحيى الفخراني بالأوبرا.. صعدت على المسرح لمصافحته والفنان يقبلها

فاجأت طفلة صغيرة، الفنان يحيى الفخراني، بالصعود إلى المسرح الصغير لدار الأوبرا المصرية لمصافحته، والتقاط صورة تذكارية معه، على هامش تكريمه من ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية.

موجة من التصفيق الحار خلال تقبيل يحيى الفخراني لطفلة صغيرة

وحرص يحيى الفخراني، على تقبيل الطفلة، والتقاط الصور التذكارية معه، وذلك وسط أجواء من التصفيق التي عمت المكان، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

وائل الفشني يشدو بتتر مسلسل زيزينيا خلال تكريم يحيى الفخراني

عقب هذا المشهد، صعد المطرب وائل الفشني على المسرح، لغناء تتر مسلسل «زيزينيا»، في أثناء ندوة الفنان بحيي الفخراني، على هامش تكريمه بملتقى القاهرة للسينما والدراما.

وائل الفشني يُهنئ يحيى الفخراني: شرف كبير

وقال وائل الفشني، «شرف كبير أني أشارك في حفل تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني، وبالأخص أغني أغنية زيزينيا، من غناء فنان كبير محمد الحلو»، كما وحرص على تهنئة الفنان يحيي الفخراني على تكريمه.

وقدم يحيى الفخراني، مخرج مسلسل «زيزينيا» على المسرح، ليوجه الجمهور التحية له، كما شكر الأول المطرب وائل الفشني على مشاركته في الحفل.