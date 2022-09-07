محافظ الفيوم: انتهينا من تنفيذ 400 مشروع بقرى «حياة كريمة»

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن مبادرة «حياة كريمة» من أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية، إذ تعمل في تطوير مركزين على مستوى المحافظة عبر إنشاء 1200 مشروع جرى الانتهاء من 400، أما باقي المشروعات مازال العمل بها مستمرا حتى دخولها لحيز التشغيل.

وأضاف «الأنصاري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن عددا من المشروعات المتبقية تعتمد في أساسها على رصف الطرق أو توصيل بعض الشبكات «الموضوع ماشي بشكل إيجابي».

آلية سير المبادرة على أرض الواقع

أوضح أنه بالأمس، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبصحبته عددا من الوزراء بزيارة المحافظة من أجل الاطلاع على خطوات وآلية سير المبادرة على أرض الواقع وحجم الإنجاز فيها، مستطردا: «شيء إيجابي أننا نشوف المشروعات تنفذ بسرعة عبر الجهات التنفيذية المختلفة».

وبالنسبة لتطهير بحيرة قارون، أكد المحافظ أنها تعد من إحدى البحيرات التاريخية الممتدة على مساحة تجاوزت الـ55 ألف فدان، وشهدت خلال السنوات الماضية تدهورا في أحوال المياه فيها، ما أدى إلى تدهور الحياة السمكية وعزوف الطيور المهاجرة عنها، ما دعا الدولة للتدخل «كان فيه متابعة رئاسية على مستوى رئاسة مجلس الوزراء من أجل إعادة الحياة للبحيرة، بعد 3 سنوات من العمل تم فيها الكثير».

زيادة معدلات الطيور المهاجرة إلى «بحيرة يوسف»

وأشار إلى أنه جرى تكريك وتوسعه «بحيرة يوسف» من أجل زيادة كمية المياه الواصلة للبحيرة لتعوض معدلات البخر فيها، موضحا أن وزارة البيئة قامت بمراجعة كافة المصانع التي تقوم بصرف مخلفاتها في البحيرة، وجرى عمل عملية إصحاح لـ5 مصانع، يعاد التصحيح في 11 مصنعا آخرين، وجرى غلق عدد من المصانع التي قامت بتصرفات سلبية على البحيرة.

واختتم: «البحيرة تشهد اعتدالا كبيرا في جودة المياه، وزيادة معدلات الطيور المهاجرة إليها خلال فصل الشتاء، مما أدى إلى زيادتها، وخلال الفترة المقبلة يجرى عمل إنزال لزريعة أسماك بالبحيرة والتوسع في الاستزراع السمكي، وسنعيد الحياة للبحيرة بالكامل خلال عده أشهر».