«حياة كريمة» بكفر الشيخ.. تفاصيل 29 مشروعا خدميا في مجال الصحة بمطوبس

كشف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إقامة 29 مشروعا خدميا بقطاع الصحة في قرى مركز مطوبس، ضمن مشروعات حياة كريمة، التي تنفذها الدولة في القرى الأكثر احتياجا، بما يصب لصالح المواطنين.

مشروعات حياة كريمة الصحية في مطوبس

أضاف اللواء جمال نور الدين، في بيان اليوم الأربعاء، تنفيذ 6 نقاط تابعة لمرفق الإسعاف بمدينة وقرى مركز مطوبس، و23 مشروعا بقطاع الصحة، تشمل وحدات طب أسرة ومراكز طبية، ووحدة صحة، علاوة على مستشفى مطوبس المركزي، ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، ورفع كفاءة، في إطار مشروعات حياة كريمة ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري.

الانتهاء من بعض المشروعات الصحية

أوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من إنشاء نقطة إسعاف مطوبس، ونقطة إسعاف الهكس التابعة للوحدة المحلية بمنية المرشد، بنسبة تنفيذ 100%، وجاري إنشاء نقطة إسعاف الكمين التابعة للوحدة المحلية بالبصراط، ورفع كفاءة نقطة إسعاف السيد البدوي التابعة لشباب الخريجين، ورفع كفاءة نقطة إسعاف أبو دنيا، وإنشاء نقطة إسعاف برنمبال، بنسبة تنفيذ في النقاط الأربعة 89%.

وتم الانتهاء من رفع كفاءة 10 وحدات طب أسرة ووحدات صحية بقرى: ابيانه، والشيخ بيصار، قمسيون غرب «الدوايدة»، ومجاهد، والسعادة، والقن، وبريدعة، وطب أسرة كوم دميس، وعرب المحضر، والسيد البدوي، بنسبة تنفيذ 100%.

وأكد محافظ كفر الشيخ، إنه جاري العمل بـ13 مستشفى ومركز طبي ووحدة صحية، وهي: تطوير مستشفى مطوبس المركزي، وإنشاء مراكز طبية «تأمين صحي شامل»، بقرى منية المرشد والجزيرة الخضراء، ومركز طبي شامل خليج بحري «برنمبال»، وإنشاء وحدات طب أسرة تأمين صحي بقريتي قمسيون شرق، بني بكار.

وحدات التأمين الصحي

أشار اللواء جمال نور الدين، إلى أنه سوف يتم إنشاء وحدات صحية تأمين صحي شامل بقرى خليج قبلي، وقرية برنمبال، وبعزب الغرب، التابعة للبصراط، وبرج مغيزل، بوقف بحري، وبقرية عمرو، وقف قبلي.