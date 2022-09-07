«القابضة للمياه»: أنشطة توعوية بقرى الريف للتعريف بمشروعات «حياة كريمة»

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم والعضو المنتدب، استمرار الشركة في تنفيذ الأنشطة التوعوية المختلفة بكافة قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، إذ جرى تنفيذ ندوات توعية وطرق أبواب واستطلاع لرأى المواطنين حول الخدمات المقدمة وذلك بقرى رحمي وأهريت بمركز إطسا.

الأنشطة التوعوية لتعريف المواطنين بجهود الدولة في توفير حياة كريمة

وأشار عبدالجليل، في تصريحات صحفية، أن الأنشطة التوعوية التي يجرى تنفيذها تهدف إلى تعريف المواطنين بالمجهودات التى تبذلها الدولة في توفير حياة كريمة من خلال إقامة مشروعات البنية التحتية، علاوة على رفع الوعي المائي وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدى المواطنين، والحفاظ على مصادرها من التلوث والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وحثهم على استخدام القطع الموفرة لتقليل وترشيد الاستهلاك.

رفع الوعي المائي وتعزيز مفهوم ترشيد الاستهلاك

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إلى تنفيذ الشركة لأنشطة توعوية بهدف رفع الوعي المائي وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدى المواطنين، والحفاظ على مصادرها من التلوث والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وحث المواطنين على استخدام القطع الموفرة لتقليل وترشيد الاستهلاك.

وأكد عبدالجليل، أن الأنشطة التوعوية التي تقدمها الشركة تضمنت جانبا عمليا لتعليم السيدات كيفية تصليح السباكة المنزلية الخفيفة المعطلة؛ للحد من إهدار كميات كبيرة من مياه الشرب نتيجة هذه الأعطال.