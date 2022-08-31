أبرز الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات.. بينها شهادة تطعيم «كورونا»

بعد ظهور نتيجة التنسيق المرحلتين الأولى والثانية ومرحلة تقليل الاغتراب، يبدأ الطلاب بالذهاب إلى الجامعات لتقديم أوراقهم للكليات او المعاهد التي تم ترشيحهم لها.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» أبرز الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات، وفق ما ذكر المجلس الأعلي للجامعات في بيان له.

وبدأ الطلاب في التقديم للالتحاق بالجامعات من خلال الخطوات التالية التي يجب أن يتبعها الطالب للتقدم إلى الكلية المرشح لها، بعد إعلان نتيجة الترشيح في مختلف مراحل التنسيق.

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات

ويمكن للطالب الراغب في التقديم للجامعة، طباعة بطاقة الترشيح مـن موقـع التنسيق الإلكتروني والتوجه إلى الكلية التي تم ترشيحه إليها لتقديم أوراقه مع إحضار الأوراق التالية، أبرزها:

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح في الثانوية العامة.

- عدد (6) صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- أصل بطاقة ترشيح الطالب للكلية المراد التقديم لها وعدد 2 صورة منها.

- عدد 8 صور شخصية للطالب (مقاس 4*6 بخلفية بيضاء).

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور (يحصل عليه من مكتب التجنيد التابع له).

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور (يحصل عليه من مكتب التجنيد التابع له).

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره.

- شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا.

- شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط).

وبالنسبة للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة من المدرسة الثانوية الجوية أو العسكرية، يجب الحصول على موافقة كتابية من مدير المدرسة للالتحاق بالمعهد أو الكلية.