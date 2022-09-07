الأوراق المطلوبة للتقديم بـ«حاسبات عين شمس».. بينها شهادة تطعيم كورونا

بدأت اليوم تقديمات الطلاب الجدد للعام الجامعي 2022/2023 بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر الجاري، مشددة على الطلاب ضرورة استيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية الحاسبات والمعلومات

- بطاقة الترشيح.

- أصل شهادة الميلاد حديثة + 2 صورة منها.

- بطاقة الرقم القومي + 3 صورة منها.

- أصل شهادة الثانوية العامة مختومة بختم النسر + 2 صورة منها.

- عدد 8 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب رباعي والرقم القومي من الخلف بخط واضح.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر مكتوب عليها رقم تليفونه.

- نموذج (3،2) جند المعدل من إدارة التجنيد (للذكور) فقط.

- البطاقة العسكرية (6 جند) أو ( 7 جند ) مختومة من قسم الشرطة التابع له الطالب مواليد 2004 فما قبل ذلك.

- الحافز الرياضى إن وجد.

- شهادة تطعيم فيروس كورونا (COVID-19).

وشددت الكلية في بيان لها، ضرورة أن يكون الطالب معه شهادة التطعيم قبل عمل الكشف الطبي والتطعيمات في أكاديمية القلب والصدر بمستشفى الدمرداش من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء، والكشف الطبي على الطلاب يتم داخل المركز الطبي بكلية العلوم.