«الشعب الجمهوري»: الحوار الوطني يخلق استقرارا سياسيا ويقوي الجبهة الداخلية

قال النائب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني يتخذ خطى ثابتة ومحددة منذ يومه الأول، وجميع الاختيارات موفقة ودقيقة جدا.

حازم عمر: اختيار المقررين جرى بعناية

وأوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن اختيار المقرريين جرى بعناية شديدة ودقة كبيرة، لافتا إلى أنه يصب في مصلحة الشعب المصري، قائلا: «نحن في انتظار بداية الحوار الوطني، واختيار مقررين اللجان بعناية شديدة، وأنا أؤيد الحوار لأنه يصب في مصلحة المواطن».

ولفت إلى التحديات العالمية التي تواجه الدولة المصرية كجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها من التحديات الصعبة التي تحتاج إلى تماسك الجبهة الداخلية للوطن حتى يتمكن من تخطيها، موضحا: «هناك العديد من التحديات العالمية الصعبة جدا في مواجهتنا، ولنتمكن من تخطيها لا بد من تلاحم الجبهة الداخلية للبلاد».

وأضاف عمر، أن الحوار الوطني هو السبيل لخلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية في المجتمع بمختلف توجهاتها، وبالتالي تلاحم وانصهار الجبهة الداخلية، فنتمكن من مجابهة تلك التحديات الصعبة، فلا يمكن أن نمر منها بسلام إلا إذا تواجد لدينا جبهة داخلية قوية.

الاستقرار السياسي يخلق استقرارا اجتماعيا واقتصاديا

وأشار إلى أن الحوار الوطني، سياسي في المقام الأول، لافتا إلى أن وجود استقرار سياسي في المجتمعات يخلق استقرارا اقتصاديا واجتماعيا.

يذكر أن الحوار الوطني واصل محطاته التي انطلقت بناء على دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية خلال أبريل الماضي، إذ انتهى مجلس الحوار الوطني من تشكيل مقرري المحاور الرئيسية والمقررين المساعدين، وكذلك لجان المحور السياسي الثلاث، لتتبقى لجان المحور الاقتصادي والاجتماعي، التي من المنتظر تحديدها السبت المقبل.