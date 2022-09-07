ارتفاع عدد مصابي حريق محل أحذية في الإسكندرية إلى 6 أشخاص.. وحالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع، مساء اليوم الأربعاء، في عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع بوالينو بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، إلى 7 أشخاص بينهم حالة وفاة.

كان بلاغ قد ورد لقسم شرطة محرم بك يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات بشارع بوالينو، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل أحذية أسفل عقار بالشارع المشار إليه، وامتداد النيران إلى شقة بالطابق الأول علوي، ما أدى إلى تفحمهما وتصاعد ألسنة الدخان والنيران.

5 سيارات للسيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية بواسطة 5 سيارات إطفاء جهودها للسيطرة على حريق بوالينو وإخماد النيران ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.