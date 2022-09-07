مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حريق محل أحذية وسط الإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين في حريق اندلع، مساء اليوم الأربعاء، بعقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع بوالينو بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران، بعدما دفعت بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه.

وتلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد العقارات بشارع بوالينو، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة نشوب حريق وسط الإسكندرية بمحل أحذية أسفل عقار بالشارع المشار إليه وامتداد النيران إلى شقة بالطابق الأول علوي، ما أسفر عن تفحمهما وتصاعد ألسنة الدخان.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة.

تحرر المحضر بقسم شرطة محرم بك، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.