«الصيد الآلي بالبرلس»: المد والجزر سبب خروج كميات كبيرة من أم الخلول للشاطئ

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، إن ارتفاع الأمواج بمياه البحر المتوسط والتي تشهدها المحافظة حاليًا، منذ يومين، وهبوب رياح غربية على سواحل البرلس، أدى إلى خروج كميات كبيرة من «أم الخلول» على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن هذا الأمر يفيد الصيادين الذين ليس لديهم مراكب، والمعروفين بـ«الصيادين المترجلين».

صيد أم الخلول

وأضاف «شرابي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن صيد أم الخلول بالنسبة لعدد من الصيادين العاملين في تلك المهنة يعتبر هو مصدر الرزق الوحيد لهم.

وتابع: لذلك يعود ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط جراء عمليات المد والجزر بشواطئ البرلس في هذا التوقيت بالنفع عليهم، لأنه يتسبب في خروج كميات كبيرة من أم الخلول للشاطئ دون عناء الصيد، خاصة بمناطق الساحل بقري بر بحري والشهابية بالمحافظة.

الكيلو بـ75 جنيها

وأضاف أن عدد كبير من الزائرين القادمين لمصيف بلطيم في كل عام في فصل الصيف، يشترون أم الخلول لما لها من مميزات بالنسبة للطعم وملوحة ومذاق لا يقاوم والتي يتراوح سعر الكيلو بها 75 جنيهًا.