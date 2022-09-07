ميرفت أمين عن شائعات وفاتها: «مش عارفه صايدني ليه طول الوقت»

قالت الفنانة ميرفت أمين، إنه ومنذ 10 أيام تناقل عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي شائعة تفيد وفاتها على إثر تعرضها لوعكة صحية، «أنا مش عارفه صايدني ليه طول الوقت، ودايما بيقولي إن شكلي مهموم وكبرت بسبب صورة حضوري عزاء».

أمين: «ليه الأذية في مشاعر الناس وليه نخضهم؟»

وأضافت «أمين»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مثل هؤلاء الأشخاص الذين يقوموا بالترويج لمثل تلك الشائعات لا يراعون مدى القلق الذي ينتاب القريبين منها، متسائله: «ليه الأذية في مشاعر الناس وليه نخضهم؟».

عمل جديد في الوقت القريب

واستطردت: «انا معروض عليا دلوقتي عرضين، ولسه بوازن علشان أعرف هاخد إية، وفيه سيناريو بقرأه حاليا ولسه مخلصتهوش».

وأشارت الفنانة ميرفت أمين، إلى أنها تقرأ اسكربت لعمل درامي، ولكنها ستحسم أمر المشاركة بعد أسبوع، بعد أن تنتهي من قراءة العمل نهائيا، والتأكد من أنه عمل جيد، يستحق مشاركتها.

وحضرت الفنانة ميرفت أمين، عزاء المخرج علي عبد الخالق، والذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، كما وحضر مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، وخالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والمخرج خالد عبد الجليل، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وكريم أبو زيد، وأحمد بدير، وفتوح أحمد، ومحمد الصاوي، وميرفت أمين وأشرف زكي، وسيمون والمخرج أشرف فايق.