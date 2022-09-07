بالأسماء.. حالة وفاة و6 مصابين في حريق عقار محرم بك بالإسكندرية

ارتفع إجمالي عدد ضحايا الحريق الذي اندلع، مساء اليوم الأربعاء، في عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع بوالينو بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، إلى متوفى و6 مصابين.

وحصلت «الوطن» على كشف بأسماء ضحايا الحريق، والذي أسفر عن وفاة عبدالحميد رجب عبدالحميد، 35 عامًا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

أسماء مصابي حريق الإسكندرية

بينما أصيب 6 آخرين هم كل من:

- منى محمود سعد، 55 سنة، اختناق.

- عصمت أنور محمد، 56 سنة، اختناق.

- ياسمين محمد محمد السيد، 24سنة، اختناق.

- مصطفى أحمد عبده، أمين شرطة، 39 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات بعموم الجسم.

- محمد مصطفى سالم، أمين شرطة، 34 سنة، جرح قطعي بالساق اليمنى.

- محمد السيد محمد على صادق، 47 سنة، أزمة قلبية.

كان بلاغ ورد لقسم شرطة محرم بك بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد العقارات بشارع بوالينو، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 3 سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تفاصيل حريق الإسكندرية

وتبين من الفحص الأولي نشوب حريق بمحل أحذية أسفل عقار بالشارع المشار إليه وامتداد النيران إلى شقة بالطابق الأول علوي، ما أدى تفحمهما وتصاعد ألسنة الدخان والنيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بواسطة 5 سيارات إطفاء جهودها للسيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.