تطورات الحالة الصحية لعدد من الفنانين والإعلاميين.. بسمة وهبة تشكر جمهورها

أصيب عدد من الفنانين والإعلاميين مؤخرا بوعكات صحية، دخل بعضهم على إثرها المستشفى، وآخرون إلى العناية المركزة، بعد إجراء عمليات جراحية.

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز الفنانين الذين يمرون بوعكات صحية، وتطورات حالتهم.

حالة بسمة وهبة مستقرة

حرصت الإعلامية بسمة وهبة على طمأنة جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن حالتها الصحية، بعد إجرائها عملية جراحية خارج مصر.

وكتبت بسمة وهبة، قائلة: «الحمدلله أنا بخير، وربنا كريم ورحمن ورحيم، وشكرًا على الحب والدعاء اللي أرسلتوه ليا، وربي كرمني بيه، والله قرأت دعاء كل فرد وكنت بأمن على دعاؤكم، وعشان كده ربنا كرمني وبقيت زي الفل يا أحلى فانز بالعالم».

إيمان البحر درويش يطمئن جمهوره

كما حرص الفنان إيمان البحر درويش على طمأنة جمهوره عنه، بعد أزمته الصحية التي داخل على إثرها المستشفى فتره طويلة.

ونشر إيمان البحر درويش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو له، وهو يمسك بميكرفون بجوار طبيب العلاج الطبيعي المعالج له، وظل يتحرك على أنغام الموسيقي خلال الفيديو، وعلق عليه قائلا: «مع دكتور العلاج الطبيعي».

تدهور حالة صلاح رمزي

أما الحالة الصحية للمنتج صلاح رمزي فقد أكد شقيقة شريف رمزي، في تصريحات لـ«الوطن» أنها لم تشهد أي تحسن، بل ما زال في غيبوبة بالعناية المركزه، مطالبا من الجمهور بالدعاء له.