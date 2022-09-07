طالب يطعن نجل عمه بسكين في حلوان.. والتحريات: «خلافات عائلية سابقة»

شهدت منطقة كفر العلو بمدينة حلوان، اليوم الأربعاء، إقدام طالب على طعن نجل عمه طعنة نافذة في البطن، بسبب خلافات عائلية سابقة بينهما، وألقت مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوي، القبض على المتهم، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قصر العيني.

تفاصيل طعن شاب لنجل عمه في حلوان

تبلغ للرائد محمود عاطف معاون أول مباحث قسم شرطة حلوان، من الخدمات المعينة بمستشفى حلوان العام، بوصول محمد عاشور أحمد، 36 عاما، «تباع» ومقيم كفر العلو، مصابا بجرح نافذ بالبطن، وجرى تحويله لمستشفى قصر العيني.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المصاب ونجل عمه «عبدالرحمن. ا» 16 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي، ومقيم بنفس العنوان، بسبب خلافات عائلية سابقة بين الطرفين وسابقة تعدي المصاب على المتهم منذ شهر تقريبا، ويوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطالب على المصاب بسكين مطبخ.

حبس الطالب المتهم

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط الطالب المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأمرت جهات التحقيقات بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه.

قانوني يوضح العقوبة المتوقعة حال وفاة المجني عليه

وحول الموقف القانوني والعقوبة المتوقعة للمتهم، يقول رامي عبدالمنعم المحامي والخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.