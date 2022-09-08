مصرع شاب في حادث تصادم بطريق الحرية في البحيرة

لقي شاب مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو ودراجة نارية بطريق الحرية، التابع لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو ودراجة نارية، ما أدى إلى مصرع شاب، وجرى التحفظ على الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة صالح عبدالله إبراهيم، 55 سنة، مقيم بقرية الحرية، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.