مصرع شاب في حادث عبور مشاه في إدكو بالبحيرة

لقى شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة، حيث صدمته سيارة ربع نقل بشارع جمال عبدالناصر بمدينه ادكو، بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

استقبال جثة شاب بمستشفى ادكو العام

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة ادكو يفيد استقبال المستشفى لجثة شاب، إثر تعرضه لحادث عبور مشاه بشارع جمال عبدالناصر، وجرى حفظ الجثة وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «يوسف محمد حسن عطا الله»، 19 سنة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ادكو العالم، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وشهد طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، أمس، تصادم بين 3 سيارات مما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة شخصين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

استقبال جثث 4 أشخاص بمستشفى إيتاي البارود

وورد إلى الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة إخطار من مستشفى إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثث 4 أشخاص وشخصين آخرين مصابين إثر حادث تصادم 3 سيارات أمام منطقة التوفيقية التابعة لذات المركز.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من صباح عبده محمد، 40 سنة، وأحمد موسى، 22 سنة، أحمد خالد، 19 سنة، أحمد عبده، 19 سنة، وتم تسليم الجثث إلى ذويهم أمس لتشيعهمم إلى مثواهم الأخير. وإصابة كل من آلاء محمد سعد الششتاوي، 5 سنوات، محمد سعد الششتاوي، 42 سنة، لمياء سعد الششتاوي، 32 سنة، أحمد محمد ربيع، 22 سنة، عصام محمد رجب، 38 سنة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.