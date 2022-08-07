مصرع شاب مجهول الهوية في حادث بالطريق الدولي بالبحيرة

لقى شاب مصرعه، إثر تعرضه لحادث سير في الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، بمستشفى كفر الدوار، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بمصرع شاب

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد وقوع حادث سير بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز كفر الدوار ومصرع شاب وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى.

الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بسيارة إسعاف وتبين وفاة شاب مجهول الهوية وجرى نقل جثته إلى مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات.

مصرع عامل

كما وقع عصر اليوم، حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق حوش عيسى كفرالواق بالبحيرة، وجرى نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمستشفى حوش عيسى العام، وتحرر محضر بالوقعة.

وجرى الدفع بسيارة إسعاف وانتقال الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث حيث تبين وفاة «حمدي أحمد رمزي» 40 سنة، مقيم حوش عيسي، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى.