طقس متقلب في الإسكندرية.. آخر أيام «نوة غسيل البلح» 

يستمر تقلب الطقس في الإسكندرية، اليوم الخميس، وارتفاع الأمواج تزامنًا مع سرعة الرياح بينما تقل درجات الحرارة درجة واحدة عما كانت عليه أمس، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية بينما المحسوسة 31 درجة مئوية، وسط ارتفاع نسب الرطوبة ويوم عاصف على شواطئ الإسكندرية.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الخميس 8 سبتمبر بلغت 29 درجة مئوية صباحا بينما المحسوس 31 درجة مئوية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية علي البحر المتوسط وارتفاع الأمواج.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس المتقلب في الإسكندرية، يتبعها ارتفاع الأمواج في كافة شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط وبالتحديد قطاع غرب الإسكندرية حيث تصل الأمواج إلى أكثر من مترين على شواطئ الإسكندرية، وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

استمرار غلق شواطئ العجمي

من جهتها أقرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، استمرار غلق شواطئ العجمي اليوم، وذلك لليوم الثالث على التوالي بسبب ارتفاع الأمواج، معتبرين أن اليوم الخميس أخر أيام نوة غسيل البلح العاصفة.

وتنشط الرياح على معظم الأنحاء مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا، حيث بلغت نسبة الرطوبة في الإسكندرية 90 صباحا.