الشواطئ البديلة في مطروح بعد غلق المفتوحة لغرق 3 مواطنين

تسبب سوء الأحوال الجوية، وعدم استقرار حالة البحر في البحر المتوسط على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، في ارتفاع الأمواج، ووجود نشاط للرياح، في غرق 3 شباب، في الشواطئ المفتوحة.

وخيّم الحزن على أهالي مطروح وأسرهم، وأغلقت الشواطئ، لحين استقرار أحوال البحر مرة أخرى، ومنع نزول المصطافين إليها حتى إشعار آخر، وتساءل زائرو مطروح عن شواطئ بديلة لاستقرار حالة الطقس.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط بالساحل الشمالي الغربي من 2 وحتى 3 أمتار، وعدم استقرار حالة البحر، ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية.

غرق 3 شباب في الشواطئ المفتوحة

وشهدت شواطئ مطروح المفتوحة الأصيل والمروة وبلوبيتش وقوع 3 حوادث غرق، خلال الساعات الأخيرة لشباب، الأول يدعى السيد محمود محمد، 36 عاما، من المنصورة، ويوسف حلمي إسماعيل من القاهرة 19 عاما، طالب بكلية الزراعة، وإيمان مجدي 16 عاما، من الجيزة.

وانتشلت جثث الضحايا، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى مطروح العام، ووضعتها تحت تصرف جهات التحقيق في ثلاجة الموتى، ورُفعت الرايات السوداء على هذه الشواطئ وإعلان حالة الطوارئ بها.

بدائل الشواطئ المفتوحة في مطروح

وقال رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، إنّ جميع الشواطئ المفتوحة أُغلقت، ومُنع المواطنون من النزول فيها لحين استقرار حالة البحر، وهي «أم الرخم، وعجيبة، والأبيض، وبلوبيتش، والمروة، والأصيل» والواقعة على الكورنيش الجديد، وتوجيه المصطافين لشواطئ أخرى آمنة وهي «روميل، والباسنت، والليدو، والعوام، والفيروز، وباب البحر، وكليوباترا»، وهذه الشواطئ يوجد بها غطاسين وشركة غطس وخدمات ولا يوجد بها أمواج، أو سحب، ويتم متابعتها يوميًا، وعلى جميع زوار مطروح الالتزام بالتعليمات، وعدم تعريض الناس حياتها للخطر.