إصابة سائق في مشاجرة على أولوية المرور على الطريق العام بسوهاج

أصيب سائق على الطريق العام في سوهاج، في مشاجرة نشبت بين ثلاثة أشخاص على أولوية المرور.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بورود بلاغٍ لقسم ثانٍ سوهاج، بحدوث مشاجرة وإصابة مواطن بشارع الكورنيش الغربي دائرة القسم.

الانتقال إلى موقع الحادث

وانتقلت وحدة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وتبين أنّها بين طرف أول «محمود.ن» 28 عاما، سائق ويقيم بدائرة مركز سوهاج مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وطرف ثانٍ «محمد.هـ» 57 عاما موظف بمديرية الشباب والرياضة ونجله «عبدالله.م» 30 عامًا صاحب مغلق أخشاب، ويقيمان بدائرة القسم.

ضبط أطراف المشاجرة

وضُبط طرفا المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإحداث إصابته بسبب خلافٍ على أولوية المرور بطريق سوهاج، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

وأوضح أحمد شريف المحامي، لـ«الوطن»، أنّ عقوبة الضرب وفقًا للإصابة تتراوح من 3 حتى خمس سنوات، وتصل إلى 10 سنوات عند التربص.