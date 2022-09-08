إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة أثناء مشاجرة بالعصى في وسط العريش

نقلت سيارات الإسعاف 3 أشخاص مصابين في أماكن متفرقة بالجسد، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام، جراء اشتباك بين عائلتين.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة، إثر اشتباكات بالأيدي والعصى بمنطقة الموقف القديم في وسط العريش.

ووحضرت قوات الشرطة الى المنطقة وحاصرت المكان، وتأخذ حاليا شهادة الجيران من شهود الواقعة لمعرفة أسباب المشكلة، والقبض على المعتدين بعد نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام.

أستقبال مصابين بقسم الاستقبال والطواري

واستقبل مستشفى العريش العام جمال سلامة محمد العايدي، 42 عاما، مصابا باشتباه كسر في الساقين، وكدمات متفرقة بالجسم، فيما جرى تقديم الإسعافات الأولية لنجله نور الدين جمال سلامة، 19 عاما، الذي أصيب بجرح سطحي أسفل الرقبة، حوالي 5 سم، ومحمد جمال سلامة، 15 عاما، مصابا بكدمات متفرقة بالجسد، ويجري تقديم الرعاية والإسعافات الطبية اللازمة لهم، وتولت الأجهزة الأمنية التحقيق وكتابة المحضر الرسمي.

القبض على 6 متشاجرين في العريش

في سياق آخر، ألقت قوات الأمن القبض على 6 أشخاص بشارع السوق، واقتادتهم إلى قسم الشرطة، بعد اشتباكات بين اثنين من أصحاب المحال، أدت إلى إصابة شخص في فروة الرأس، نتيجة إصابته بزجاجة من أحد المعتدين.

وجرى حصار المنطقة من قبل رجال الأمن، والقبض على أطراف المشكلة لعمل محضر رسمي بالواقعة، ومحاسبة المعتدين.