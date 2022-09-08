إصابة ربة منزل بكسر ونزيف إثر سقوطها من شرفة منزلها في سوهاج

أصيبت ربة منزل بكسور واشتباه بنزيف داخلي، في مركز سوهاج، إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة سوهاج من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول المدعوة «رشا. ع. ا. ع»، 36 عاما، ربة منزل، تقيم بدائرة مركز سوهاج، مصابة بنزيف في الصدر، وكسر بالساق اليسري، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ادعاء سقوط من علو.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال كلا من زوجها «إسلام. ج. ي. ع»، 37 عاما، عامل، يقيم بالناحية ذاتها، ووالدها «عبدالرحمن. ا. ع. ح»، 55 عاما، فلاح، يقيم بمحافظة أسيوط، أفادا أنه أثناء تواجد المذكورة بشرفة شقة الزوجية بمحافظة سوهاج في الطابق الثالث، اختل توازنها وسقطت أرضا، ما نتج عنه إصابتها، ونفيا الشبهة الجنائية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وخضعت الزوجة للفحص الطبي لإسعافها.