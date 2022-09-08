استشهاد أمين شرطة بالحماية المدنية أثناء إخماد حريق في الدقهلية

تمكنت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية من السيطرة على حريق نشب في مخزن غير مرخص للمواد الغذائية، بدائرة مركز شرطة طلخا وإخماده، ومنع امتداده للمساكن المجاورة.

وأسفرت جهود قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق، عن استشهاد أمين الشرطة أحمد عبدالعزيز سليم عبدالله، وإصابة فردين من قوة إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، خلال أداء واجبهم، في أثناء مشاركتهم في السيطرة على الحريق، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.