الحماية المدنية تسيطر على حريق 4 تكاتك في جراج بالمنوفية

شهدت قرية شنتنا الحجر التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية، نشوب حريق هائل في 4 مركبات «توك توك» داخل جراج بالقرية، وعلى الفور جرى إبلاغ الشرطة، ودفعت الحماية المدينة بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق.

السيطرة على الحريق ومنع انتشاره

بالانتقال والفحص وسؤال الأهالي، تبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران في المركبات الأربعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر يحمل رقم 6126، وجرى إخطار جهات التحقيق.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، بوجود حريق داخل أحد الجراجات بمركز بركة السبع، نتج عنه احتراق 4 مركبات «توك توك» بسبب ماس كهربائي في أحد التكاتك الموجودة في الجراج، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

حريق في محل دهانات

وفي واقعة أخرى، تمكن رجال الحماية المدنية في المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في محل «بويات - دهانات» في مدينة قويسنا بالمنوفية، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.