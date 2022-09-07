كليات ومصروفات جامعة حلوان الأهلية.. تعرف على البرامج وطرق السداد

كشف الدكتور حسام رفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، عن كليات ومصروفات جامعة حلوان الأهلية، موضحاً أن الجامعة كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد بمجموعة مميزة من البرامج الدراسية التي تواكب احتياجات سوق العمل وتهتم بتأهيل الطلاب على أحدث الأجهزة التقنية.

كليات جامعة حلوان الأهلية

تبدأ جامعة حلوان الأهلية العام الدراسي الجديد 2022-2023، بـ3 كليات، وهي كلية الهندسة وكلية الفنون والفنون التطبيقية وكلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، ويوجد في كل كلية مجموعة من البرامج البنية المتخصصة التي تؤهل الطالب لسوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، بحسب ما أكدته الجامعة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

برامج كليات جامعة حلوان الأهلية

كلية الهندسة:

- برنامج هندسة الأنظمة الذكية.

- برنامج العمارة والتصميم البيئي.

كلية الفنون والفنون التطبيقية

- برنامج التصميم الداخلي البيئي.

- برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية.

كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال

- برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.

مصروفات جامعة حلوان الأهلية

- برنامج هندسة الأنظمة الذكية: 48 ألف جنيه.

- برنامج العمارة والتصميم البيئي: 48 ألف جنيه.

- برنامج التصميم الداخلي البيئي: 35 ألف جنيه.

- برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية: 35 ألف جنيه.

- برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي: 35 ألف جنيه.

منافذ سداد المصروفات الدراسية

حددت جامعة حلوان الأهلية، مجموعة منافذ لسداد المصروفات الدراسية وهي: «مصاري وأمان وإيزي باي وخدماتي وأوباي وسمارت باي وثقة وأموال وإيجي باي وبي وسداد وضامن وطلقة وممكن ووقتي» وذلك من خلال كود الدفع الخاص بالطالب.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعة

- برنامج العمارة والتصميم البيئي «علمي رياضة»: 68%.

- برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية «علمي وأدبي»: 55%.

- برنامج التصميم الداخلي البيئي «علمي»: 55%.

- برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى «علمي وأدبي»: 55%.

طرق متابعة خطوات التقديم بالجامعة

- ملء طلب الالتحاق من خلال الدخول على الرابط المخصص لذلك.

- طباعة استمارة الكشف الطبي.

- سيجري تحديد موعد إجراء الكشف الطبي للطالب عند طباعتها.

- يوقع الكشف الطبي بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

- سيجري تحديد موعد المقابلة الشخصية لكل طالب من خلال رابط الجامعة.

- يحضر الطلاب صور «شهادة الثانوية العامة وشهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية» للحصول على القبول المبدئي.

- استخراج كود سداد الرسوم الدراسية.

- سداد الرسوم 1500 جنيه.