«الخشت»: ملف شامل لكل طالب بعد إجراء الكشف الطبي بجامعة القاهرة

كشف الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين بكليات الجامعة خلال العام الدراسي الجديد 2023، يوم 17 سبتمبر الحالي، على أن ينتهي الكشف يوم 24 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا إعداد ملف صحي لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة.

الكشف الطبي.. جاهزية مستشفى الطلبة بالجيزة

وقال «الخشت»، في بيان عاجل قبل قليل، إنه سيتم الكشف الطبي على الطلاب الجدد خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن مستشفى الطلبة بالجيزة جاهزة لاستقبال الطلاب الجدد، مؤكدا تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، خلال إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجديد، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.

إجراء الكشف الطبي على الطلاب وتقديم سبل الراحة لهم

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد، بداية من يوم 17 سبتمبر، موجها بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، وتذليل العقبات التي تواجههم، مشيرًا إلى تعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.