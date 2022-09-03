جامعة القاهرة التكنولوجية: أضفنا تخصصات تكنولوجية جديدة بالجامعة

قال الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن الجامعة قد جرى افتتاحها في عام 2019 ثم تم إضافة جامعات تكنولوجية جديدة، وهو ما مثل برهانا على نجاح الفكرة والإقبال من قبل الطلاب على الدراسة فيها.

خدمة الصناعة بشكل مباشر

وأضاف «الديب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الجامعات التكنولوجية تهدف بشكل رئيسي لخدمة الصناعة بشكل مباشر، حيث أن البرامج الموجودة بداخل الجامعة قد تم إنشائها طبقا لاحتياجات الصناعة في المجال العملي.

برنامج للتكنولوجيا الحديثة

واستطرد: «البرامج اللي كانت موجودة في الجامعة تم إنشائها طبقا لاحتياجات الصناعة، وتم بدء عمل الجامعة بـ4 برامج تم إنشائها، ثم تم إضافة برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية بناءً على طلب من الصناعة، لأن مثل تلك التكنولوجيا تشتمل على العديد من التكنولوجيات الأفقية الأخرى، وليس لها مثيل في مصر».

وأوضح أنه وخلال العامان الماضيان تم تقديم طلب من خلال هيئة البترول لإنشاء تكنولوجيا خاصة بنقل وإنتاج البترول، حتى تم إنشاء برنامج لتلك التكنولوجيا الحديثة، «تميز الجامعات التكنولوجية في أن الصناعة مشاركة مع الجامعة بشكل مباشر، وعندنا الكثير من البروتوكولات المحرره مع الأطراف الصناعية، و60% من تدريب الطلاب عملي في المصانع و40% كتدريب أكاديمي».

وتابع: «الصناعة محتاجه جدا التكنولوجيين لأنها حاجة ما بين الفني والهندسة، وده المميز اللي بيقوم عليه الصناعة في الدول المتقدمة عالميا، والطالب بيشتغل بأيده وبيكون مؤهل بالمهارات المطوبة والإنجليزي، وبيكون جاهز للتوظف من تاني يوم تخرجه».